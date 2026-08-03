ليلة بلا كهرباء في كوبا بعد انهيار الشبكة الوطنية

08:24 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء في كوبا، الثلاثاء، عن انقطاع التيار الكهربائي ليلة الأحد - الاثنين على مستوى البلاد، التي تعاني من أزمة في إمدادات الوقود. اضافة اعلان





وأفادت شركة "يونيون إلكتريكا" عبر شبكات التواصل الاجتماعي بحدوث "انقطاع كامل" في الشبكة الكهربائية الوطنية، ما أغرق البلاد في الظلام، بما في ذلك العاصمة هافانا.



وتشهد كوبا منذ 5 سنوات أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود، تفاقمت بسبب أزمة إمدادات الوقود والعقوبات المفروضة عليها.



واعتاد الكوبيون منذ سنوات انقطاع الكهرباء بسبب تقادم محطات التوليد، التي تعود غالبيتها إلى الحقبة السوفيتية.



لكن وتيرة انقطاع التيار تسارعت خلال الفترة الماضية، ما جعل من الصعب إمداد محطات توليد الطاقة والمولدات الاحتياطية بالوقود، وهي تعمل عادة بالديزل المستورد.



وكان غرب كوبا قد واجه انقطاعًا في الكهرباء، مساء السبت، قبل أن تعود التغذية صباح الأحد، بعد إصلاح سلسلة من الأعطال الواسعة في الشبكة.





