ليلة دامية في البقاع اللبنانية .. وأعداد الشهداء في ارتفاع

كما استشهد 23 شخصا في بلدة يونين بالبقاع الشمالي، بينهم أطفال، جراء القصف الإسرائيلي.
كذلك سجلت ساعات الصباح اليوم الخميس، غارات إسرائيلية في مناطق البقاع الأوسط وسط مناشدات للمشافي بالتبرع بالدم.
في حين أكدت مصادر إعلامية أن المشاهد كارثية في البقاع إثر الغارات الإسرائيلية، مضيفة ألا معدات كافية لرفع الأنقاض
كما أضافت المصادر أن عائلات بأكملها استشهدت في الغارات العنيفة خلال الليل.
وأوضحت أن 18 شهيداً على الأقل ارتقوا في غارات على بلدتي يونين وشعث في البقاع اللبناني.
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