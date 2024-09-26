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ليلة دامية في البقاع اللبنانية .. وأعداد الشهداء في ارتفاع

آثار القصف الإسرائيلي على البقاع اللبنانية
آثار القصف الإسرائيلي على البقاع اللبنانية
الخميس، 26-09-2024 10:22 ص
الوكيل الإخباري-   مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على جنوب وشرق لبنان منذ مطلع الأسبوع الحالي، شهدت مناطق البقاع (شرق البلاد) ليلة صعبة من القصف أدى إلى استشهاد عائلتين بأكملهما في منطقتي الكرك (قرب مدينة زحلة) وشعث، حيث استشهد 10 أشخاص في الكرك، بينما لا يزال بعض الأشخاص تحت الأنقاض.اضافة اعلان


كما استشهد 23 شخصا في بلدة يونين بالبقاع الشمالي، بينهم أطفال، جراء القصف الإسرائيلي.
كذلك سجلت ساعات الصباح اليوم الخميس، غارات إسرائيلية في مناطق البقاع الأوسط وسط مناشدات للمشافي بالتبرع بالدم.

في حين أكدت مصادر إعلامية أن المشاهد كارثية في البقاع إثر الغارات الإسرائيلية، مضيفة ألا معدات كافية لرفع الأنقاض

كما أضافت المصادر أن عائلات بأكملها استشهدت في الغارات العنيفة خلال الليل.

وأوضحت أن 18 شهيداً على الأقل ارتقوا في غارات على بلدتي يونين وشعث في البقاع اللبناني.

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