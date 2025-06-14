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ليلة مرعبة في تل أبيب .. هاكابي يكشف تفاصيل "الليلة القاسية"

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي
 
السبت، 14-06-2025 08:53 ص
الوكيل الإخباري-   قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن هذه الليلة كانت "قاسية" بسبب كثافة القصف الإيراني، إذ أطلقت طهران 6 دفعات صاروخية - حتى الآن - على مناطق مختلفة في إسرائيل.اضافة اعلان


وأضاف هاكابي أنه اضطر للذهاب إلى الملاجئ خمس مرات خلال الليل.

بموازاة ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس يوجدان داخل مخبأ محصن، ويجريان تقييمًا للوضع بعد الضربات الإيرانية.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت صباح اليوم السبت أن دفعة سادسة من الصواريخ أُطلقت من إيران، واستهدفت مناطق واسعة من إسرائيل.

وأسفرت الهجمات الإيرانية، بحسب أحدث حصيلة، عن مقتل 3 إسرائيليين، سقط اثنان منهم في قصف على مدينة "ريشون ليتسيون" جنوبي تل أبيب، فيما قُتلت إسرائيلية جراء قصف صاروخي في مدينة "رمات غان" فجر اليوم السبت.

وبلغ عدد المصابين نحو 90 إسرائيليًا، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى.

الجزيرة
 
gnews

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