مأساة جديدة في مصر.. وفاة 3 أطفال بحريق حضانة

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة سوهاج المصرية حريقا مروعا أدى لوفاة 3 أطفال حديثي الولادة في حضانة بالمحافظة.

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وجاءت أسماؤهم كالآتي: حسام علي زين العابدين، عمر 6 أيام، من الساحل في سوهاج، وفاطمة إبراهيم سيد، عمرها 6 أيام، من البلينا في سوهاج، وزينب أحمد حسين بنى منصور، 6، من مدينة البلينا في سوهاج، داخل الحريق الذي نشب فجر اليوم في حضانة خاصة.



ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج في السيطرة على الحريق داخل الحضانة، بعد الدفع بـ6 سيارات أطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.



هذا ويشهد موقع الحادث تواجدا مكثفا لرجال الأمن والنيابة لبدء التحقيقات في أسباب الحريق ورفع مخلفات الحريق الذي أتى على جميع محتويات المطعم والحضانة الخاصة، وتشير المعاينة المبدئية إلى أن تماسا كهربائيا كان بداية اشتعال النيران.