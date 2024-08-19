مأساة جديدة في مصر.. وفاة 3 أطفال بحريق حضانة

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج في السيطرة على الحريق داخل الحضانة، بعد الدفع بـ6 سيارات أطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.
هذا ويشهد موقع الحادث تواجدا مكثفا لرجال الأمن والنيابة لبدء التحقيقات في أسباب الحريق ورفع مخلفات الحريق الذي أتى على جميع محتويات المطعم والحضانة الخاصة، وتشير المعاينة المبدئية إلى أن تماسا كهربائيا كان بداية اشتعال النيران.
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