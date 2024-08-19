 
الإثنين 2024-08-19 03:10 م
 

 

مأساة جديدة في مصر.. وفاة 3 أطفال بحريق حضانة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 19-08-2024 12:13 م

الوكيل الإخباري-   شهدت محافظة سوهاج المصرية حريقا مروعا أدى لوفاة 3 أطفال حديثي الولادة في حضانة بالمحافظة.

اضافة اعلان

 

وجاءت أسماؤهم كالآتي: حسام علي زين العابدين، عمر 6 أيام، من الساحل في سوهاج، وفاطمة إبراهيم سيد، عمرها 6 أيام، من البلينا في سوهاج، وزينب أحمد حسين بنى منصور، 6، من مدينة البلينا في سوهاج، داخل الحريق الذي نشب فجر اليوم في حضانة خاصة.


ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج في السيطرة على الحريق داخل الحضانة، بعد الدفع بـ6 سيارات أطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.


هذا ويشهد موقع الحادث تواجدا مكثفا لرجال الأمن والنيابة لبدء التحقيقات في أسباب الحريق ورفع مخلفات الحريق الذي أتى على جميع محتويات المطعم والحضانة الخاصة، وتشير المعاينة المبدئية إلى أن تماسا كهربائيا كان بداية اشتعال النيران.

 

روسيا اليوم

gnews

أحدث الأخبار

جانب من الجلسة

أخبار محلية عاجل قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الاثنين - تفاصيل

نتنياهو

فلسطين كاتب إسرائيلي: نتنياهو قضى على أي فرصة للتقدم في المفاوضات

زين

أخبار الشركات حضرها 32 ألف مُشاهد مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظّم بطولة PUBG Mobile بمشاركة 256 لاعباً

و

المرأة والجمال النمش... كل ما عليكِ معرفته عن طرق التخلّص منه

الدويري

فلسطين الدويري يكشف نقطة قوة المقاومة وسر نجاحها في إدارة المعارك بغزة

أزمة مرورية - أرشيفية

أخبار محلية السير: أزمة مرورية في منطقة الدوار الرابع

احلام الشامسي

فن ومشاهير عبر "تغريدة".. أحلام تلبي دعوة عفوية لحضور حفل زفاف

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله ينعى اثنين من عناصره



 


الأكثر مشاهدة