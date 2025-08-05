مأساة في إيطاليا .. غاز سام ينهي حياة شابين مصريين أثناء العمل

ونقلت صفحة للجالية المصرية في إيطاليا، أن الشابين: زياد سعد عبده مصطفى (21 عامًا)، وسيد عبد الوهاب حمد محمود (39 عامًا)، لقيا مصرعهما يوم الاثنين، أثناء تأديتهما عملهما داخل خزان تحت الأرض في فينيسيا، موضحة أن أحدهما توفي داخل الموقع، فأسرع زميله لإنقاذه، لكن القدر لم يمهله فلحق به في ذات المكان.
وتعيش في إيطاليا واحدة من أكبر الجاليات المصرية، ويقارب عددها 700 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي الجالية.
وفي شهر أبريل الماضي، أعلنت السلطات الإيطالية تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، واعتقال 15 مصريًا في عدة دول لتورّطهم في تنظيم هجرة غير شرعية من تركيا إلى اليونان وإيطاليا.
وكشفت الشرطة الإيطالية أن العملية جاءت بعد تحقيقات استمرت أشهرًا، بالتعاون مع اليوروبول وسلطات إنفاذ القانون في تركيا واليونان، كشفت عن نشاط الشبكة الذي استهدف نقل مئات المهاجرين عبر مسارات بحرية محفوفة بالمخاطر.
روسيا اليوم
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