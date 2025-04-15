الأربعاء 2025-04-16 01:11 ص
 

مؤتمر السودان في لندن يحشد أكثر من 800 مليون يورو من المساعدات الإنسانية

العلم الوطني السوداني معلق على مدفع رشاش لجنود قوات الدعم السريع في الخرطوم
العلم الوطني السوداني معلق على مدفع رشاش لجنود قوات الدعم السريع في الخرطوم
 
الثلاثاء، 15-04-2025 11:32 م
الوكيل الإخباري-   طالبت الأسرة الدولية الملتئمة الثلاثاء في لندن بـ"وقف لإطلاق النار فوري ودائم" في السودان، متعهدة بحشد أكثر من 800 مليون يورو إضافي للبلد الغارق في أزمة إنسانية كارثية من جرّاء حرب دخلت عامها الثالث.اضافة اعلان


وشدّد المشاركون في المؤتمر الذي نُظّم بمبادرة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والاتحاد الإفريقي في بيانهم الختامي على "ضرورة الحؤول دون تقسيم السودان" الذي تمزّقه حرب الجنرالين.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في افتتاح المؤتمر: "لا يمكننا بكلّ بساطة أن نشيح نظرنا".

وتابع أن "كثيرين تخلّوا عن السودان... وهذا خطأ أخلاقي؛ نظرا إلى عدد القتلى المدنيين والرضّع الذين بالكاد بلغوا عامهم الأوّل وتعرّضوا لعنف جنسي وعدد الأشخاص المهدّدين بالجوع الذي يفوق المستويات المسجّلة في أيّ مكان آخر في العالم".

وندّد لامي بـ"غياب الإرادة السياسية" لوضع حدّ للنزاع ومعاناة السودانيين.

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في 15 نيسان/أبريل 2023، على خلفية صراع على السلطة بين الحليفين السابقين، وحوّلت البلاد إلى مناطق نفوذ متقاسمة تواجه أزمة إنسانية تعدّ من الأسوأ على مر الأعوام.

وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى وعن أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها خمسين مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجا.

ولم تُدع الحكومة السودانية إلى المشاركة وقد احتجت على ذلك لدى المملكة المتحدة منتقدة "نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ 1956، وميليشيا إرهابية ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين".
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان

أخبار محلية مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالسياسات الاقتصادية الأردنية بعد لقائها رئيس الوزراء

رئيس الوزراء جعفر حسان يلتقي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

أخبار محلية عاجل رئيس الوزراء يثمن دعم الولايات المتحدة لأمن الأردن ورؤية التحديث الاقتصادي‬⁩

إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الخام الأميركي سيبلغ ذروته في 2027

أسواق ومال إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الخام الأميركي سيبلغ ذروته في 2027

نقابة الصحفيين

أخبار محلية نقابة الصحفيين تعرب عن فخرها واعتزازها بجهود المؤسسة الأمنية الأردنية

غزة

فلسطين قصف مدفعي على مدينة غزة

لجنة فلسطين النيابية

أخبار محلية السعود يطالب بأقصى العقوبات لكل يد تحاول العبث بأمن الأردن

ارشيفية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

العلم الوطني السوداني معلق على مدفع رشاش لجنود قوات الدعم السريع في الخرطوم

عربي ودولي مؤتمر السودان في لندن يحشد أكثر من 800 مليون يورو من المساعدات الإنسانية



 
 





الأكثر مشاهدة