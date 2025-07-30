مؤتمر حل الدولتين: الاتفاق على إطار زمني لتحقيق دولة فلسطينية بـ15 شهراً

12:18 ص

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الوكيل الإخباري- اتفق المشاركون في مؤتمر حل الدولتين، المنعقد في نيويورك، على ضرورة "إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين"، بحسب ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر. اضافة اعلان





وجاء في البيان أنه "لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام"، مضيفاً أن "حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين"، ومشيراً إلى ضرورة "إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل".



وأضاف المشاركون في المؤتمر: "التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين"، مشيرين إلى أن "الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً".



وشدد البيان على ضرورة "تأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفاً أنه "بغياب حل الدولتين سيتعمق الصراع"، ودعت المسودة إسرائيل إلى "إصدار التزام علني بحل الدولتين".



وأشار إلى "رفض التهجير القسري للفلسطينيين"، داعياً إسرائيل إلى "إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين".



كما جاء في البيان أنه "يجب إنهاء حرب غزة الآن"، مشيراً إلى "الاتفاق على إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة".



وكالات