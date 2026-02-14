مؤتمر ميونيخ للأمن يناقش "أزمة المياه"

السبت 2026-02-14 10:21 ص

السبت، 14-02-2026 08:57 ص
الوكيل الإخباري- يناقش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد حاليا في المدينة الألمانية، أزمة المياه حول العالم، التي وصفها بأنها "لم تعد قضية تنموية فحسب، بل أولوية جيوسياسية وأمنية جوهرية".اضافة اعلان


وحذر بيان صادر عن المؤتمر من أن نقص المياه يصبح عاملا مؤججا للصراعات، مشيرا إلى أن انعدام الأمن المائي يؤدي إلى نزوح وهجرة وأزمات إنسانية.

كما سلط البيان الضوء على تعرض أنظمة المياه للخطر بشكل متزايد.

ودعا المؤتمر إلى التعاون المائي، واصفا إياه بـ"أداة فعالة للسلام والدبلوماسية".

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2050، بحسب بيانات الأمم المتحدة ومجلس الطاقة العالمي.

سكاي نيوز
 
 


