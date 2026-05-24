مؤشرات إيجابية في الحوار الأميركي الإيراني وسط تفاؤل دولي

الأحد، 24-05-2026 09:12 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الأحد إن "تقدماً كبيراً" أُحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة.اضافة اعلان


وفي وقت سابق من اليوم نفسه، هنّأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما وصفها بأنها "جهود استثنائية" لتحقيق السلام، مؤكداً التزام باكستان بمواصلة المحادثات وأملها في استضافة الجولة المقبلة قريباً.
 
 


