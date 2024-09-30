مئات الإسرائيليين عالقون في مطار أثينا

وتشهد أجواء الأراضي المحتلة تعطيلاً متتالياً لحركة الطيران بسبب الصواريخ اللبنانية التي يرسلها حزب الله بين الحين والآخر .
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