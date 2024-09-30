الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مئات الإسرائيليين عالقون في مطار أثينا بعد إلغاء رحلاتهم إلى إسرائيل.



وتشهد أجواء الأراضي المحتلة تعطيلاً متتالياً لحركة الطيران بسبب الصواريخ اللبنانية التي يرسلها حزب الله بين الحين والآخر .

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