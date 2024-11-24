 
الأحد 2024-11-24 02:31 م
 

مئات المتظاهرين بهولندا يطالبون باعتقال نتنياهو وغالانت

جانب من المظاهرة الحاشدة في أمستردام
جانب من المظاهرة الحاشدة في أمستردام
الأحد، 24-11-2024 01:43 م
الوكيل الإخباري-   خرج المئات في العاصمة الهولندية أمستردام، أمس السبت، في مظاهرة مطالبين بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على الفور.اضافة اعلان


واحتشد المتظاهرون في ساحة دام للتعبير عن غضبهم على استمرار إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، معربين عن سخطهم للدول الغربية وفي مقدمتها هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا على دعمها لإسرائيل رغم انتهاكاتها في غزة.

وانطلق المتظاهرون من ساحة دام نحو محطة القطارات المركزية في المدينة بمسيرة استمرت نحو ساعتين رددوا خلالها هتافات من قبيل "فلسطين حرة" و"لبنان حر" و"أوقفوا الإبادة".

وطالب رئيس رابطة الشباب الأوروبية مراد غوك في كلمة بالمظاهرة بدخول مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو و غالانت على الفور.

في حين قال متحدث آخر إن النظام الصحي في غزة انهار بشكل كامل، وإن الجرحى باتوا ينتظرون الموت من الألم دون علاج.

والخميس، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو و غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.


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الجزيرة
 
gnews

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