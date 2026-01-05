مادورو أمام المحكمة: أنا بريء ولست مذنبا

الوكيل الإخباري- دفع الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو، الاثنين، ببراءته أمام محكمة بنيويورك على خلفية اتهامات تتّصل بالاتجار بالمخدرات والأسلحة، وندّد بالعملية العسكرية الأميركية التي أفضت إلى إلقاء القبض عليه.

