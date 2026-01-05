الإثنين 2026-01-05 09:31 م

مادورو أمام المحكمة: أنا بريء ولست مذنبا

أرشيفية
الإثنين، 05-01-2026 08:57 م

الوكيل الإخباري- دفع الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو، الاثنين، ببراءته أمام محكمة بنيويورك على خلفية اتهامات تتّصل بالاتجار بالمخدرات والأسلحة، وندّد بالعملية العسكرية الأميركية التي أفضت إلى إلقاء القبض عليه.

وقال مادورو البالغ 63 عاما أمام المحكمة "أنا بريء، لست مذنبا"، مضيفا أنه اعتُقل في منزله في كراكاس ولا يزال يعتبر نفسه رئيسا لفنزويلا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية داخل قاعة المحكمة.

 
 


