مادورو: أنا أسير حرب

وقال مادورو باللغة الإسبانية، عند مغادرته قاعة المحكمة: "أنا أسير حرب".
وفي السياق ذاته، أفاد فريق الدفاع عن مادورو بأنهم قد يتقدمون بطلب قانوني يستند إلى كونه رئيس دولة ذات سيادة، مع طرح تساؤلات حول قانونية احتجازه ونقله إلى الولايات المتحدة.
وخلال جلسة المحكمة التي عقدت اليوم الاثنين في نيويورك، قال الرئيس الفنزويلي إنه لم يطّلع على لائحة الاتهام قبل مثوله أمام القضاء الأمريكي، مشيرًا إلى أنه لا يعرف تفاصيل التهم الموجهة إليه ولا حقوقه القانونية.
وأُعلن أن الجلسة المقبلة في قضية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ستُعقد في 17 آذار، كما أُشير إلى أن مادورو وزوجته لا يسعيان في الوقت الحالي إلى الإفراج عنهما بكفالة، على أن يتم تقديم طلب بذلك لاحقًا.
كما حضر الرئيس الفنزويلي أولى جلسات محاكمته في نيويورك دون ارتداء قيود، واستخدم سماعات رأس لسماع الترجمة الفورية أثناء انعقاد الجلسة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
نائبة رئيس فنزويلا تؤدي اليمين رسميا رئيسة مؤقتة
-
أول رد من الشرع على أنباء استهدافه بحادث أمني - فيديو
-
مصر .. 6 قتلى وعدد من الجرحى في حريق مروع يلتهم مصحة لعلاج الإدمان
-
قاضٍ أمريكي يحدد 17 مارس موعدا لجلسة محاكمة مادورو وزوجته
-
مادورو أمام المحكمة: أنا بريء ولست مذنبا
-
العراق يعلن عن 81 مرشحًا لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء
-
زيلينسكي يعين وزيرة الخارجية الكندية السابقة مستشارة له
-
نتنياهو يحذر إيران من الهجوم على إسرائيل