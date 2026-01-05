الإثنين 2026-01-05 11:10 م

مادورو: أنا أسير حرب

الإثنين، 05-01-2026 10:22 م
الوكيل الإخباري-  صرّح الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو، أثناء مغادرته قاعة المحكمة في مدينة نيويورك الأمريكية، بأنه "أسير حرب".اضافة اعلان


وقال مادورو باللغة الإسبانية، عند مغادرته قاعة المحكمة: "أنا أسير حرب".

وفي السياق ذاته، أفاد فريق الدفاع عن مادورو بأنهم قد يتقدمون بطلب قانوني يستند إلى كونه رئيس دولة ذات سيادة، مع طرح تساؤلات حول قانونية احتجازه ونقله إلى الولايات المتحدة.

وخلال جلسة المحكمة التي عقدت اليوم الاثنين في نيويورك، قال الرئيس الفنزويلي إنه لم يطّلع على لائحة الاتهام قبل مثوله أمام القضاء الأمريكي، مشيرًا إلى أنه لا يعرف تفاصيل التهم الموجهة إليه ولا حقوقه القانونية.

وأُعلن أن الجلسة المقبلة في قضية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ستُعقد في 17 آذار، كما أُشير إلى أن مادورو وزوجته لا يسعيان في الوقت الحالي إلى الإفراج عنهما بكفالة، على أن يتم تقديم طلب بذلك لاحقًا.

كما حضر الرئيس الفنزويلي أولى جلسات محاكمته في نيويورك دون ارتداء قيود، واستخدم سماعات رأس لسماع الترجمة الفورية أثناء انعقاد الجلسة.

روسيا اليوم 
 
 


