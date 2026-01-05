مادورو يصل إلى المحكمة في نيويورك

الوكيل الإخباري- أظهرت لقطات حية عرضتها وسائل إعلام أميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في طريقه إلى نيويورك الاثنين، حيث سيمثل خلال ساعات أمام محكمة بعد يومين من اعتقاله في كراكاس إثر عملية عسكرية أميركية صاعقة.

