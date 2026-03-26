مادورو يمثل للمرة الثانية أمام محكمة في نيويورك الخميس

الوكيل الإخباري- سيمثل الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو أمام محكمة في نيويورك الخميس، للمرة الثانية منذ اعتقلته قوات أميركية في عملية عسكرية مباغتة في كراكاس.





ويحتجز مادورو (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس في سجن في بروكلين منذ نحو ثلاثة أشهر بعدما اعتقلتهما قوات خاصة أميركية من مجمعهما السكني في كراكاس مطلع كانون الثاني.



وأدت العملية الصاعقة إلى إطاحة مادورو الذي كان يحكم فنزويلا منذ العام 2013، وأجبرت البلاد الغنية بالنفط على الخضوع إلى حد كبير لإرادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأعلن مادورو نفسه "أسير حرب" ودفع ببراءته من التهم الأربع الموجهة إليه، وهي التآمر "لإرهاب المخدرات" والتآمر لاستيراد الكوكايين وحيازة رشاشات وأجهزة مدمرة والتآمر لحيازة رشاشات وأجهزة مدمرة.



ومن المرجح أن تشهد جلسة الاستماع الخميس الساعة 11,00 صباحا (15,00 بتوقيت غرينتش) سعي مادورو لإسقاط قضيته، فيما يتنازع المحامون حول من سيدفع الأتعاب القانونية.



وتسعى حكومة فنزويلا لتغطية التكاليف، لكن بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن، يتعين على محاميه باري بولاك الحصول على ترخيص أميركي لم يتم إصداره بعد.



وقال بولاك في مذكرة قدمها للمحكمة إن متطلبات الترخيص تنتهك حق مادورو الدستوري في التمثيل القانوني، وطالب برفض القضية لأسباب إجرائية.





