ماذا تعرف عن مطار "رامات ديفيد" و"مجمع رفائيل" اللذان قصفهما حزب الله ؟

وجاءت الضربات عقب أيام بلغ فيها التوتر أوجه في لبنان عقب استهداف إسرائيل لعدة قادة وعناصر في الحزب سواء عبر الاختراق اللاسلكي أو الغارات الجوية.
وبحسب التقديرات، يريد حزب الله من ضرباته التي طالت خلال الساعات الماضية مناطق متفرقة من شمال إسرائيل إرسال رسالة يبين فيها ما قد تؤول إليه الأحدث في حال توسع نطاق الحرب أكثر.
رامات ديفيد
تقع جنوب شرق حيفا بالقرب من كيبوتس رامات ديفيد.
تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وتحوي مطاراً عسكرياً.
تعتبر واحد من أهم 3 قواعد جوية رئيسية في إسرائيل.
مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل
رفائيل شركة متخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية.
يقع في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا.
الشركة قسم سابق من وزارة الدفاع الإسرائيلية وتعتبر مؤسسة حكومية.
وتقوم بإنتاج وتطوير تقنيات قتالية للجيش الإسرائيلي كما تقوم بالتصدير للخارج.
سكاي نيوز
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