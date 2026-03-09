ماذا تعني "القوة القاهرة" التي أعلن عنها في قطر والبحرين ؟

12:01 م

أعلنت شركات للطاقة مؤخراً في قطر والبحرين حالة طوارئ تسمى "القوة القاهرة" في أعقاب قرارها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.





وقالت الشركات إنه عطفًا على قرار وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، " فإنها قد أخطرت عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة القوة القاهرة".



وتعني حالة "القوة القاهرة" أن الشركات تعلن رسميًا أن الظروف الحالية الخارجة عن إرادتها تمنعها من تنفيذ التزاماتها التعاقدية بشأن توريد الغاز، بحسب الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي.



ووفق حديث الشوبكي فإن "القوة القاهرة":



تمنح الشركات حماية قانونية أمام المتعاملين والمشترين سواء في آسيا أو في أوروبا.



تمنحها حماية من أية غرامات أو دعاوى قضائية بسبب عدم التسليم أو بسبب الخسائر.



يُقصد بها مادة قانونية موجودة في العقود، خاصة عقود توريد الغاز والنفط طويلة الأمد، تسمح للطرف المورد بإعفاء نفسه من الالتزامات التعاقدية، مثل تسليم شحنات الغاز في موعدها دون دفع غرامات مالية، وفق وكالة الأناضول.



شروط تفعيل القوة القاهرة:



أن يكون الحدث خارجًا تمامًا عن سيطرة الشركات، مثل الهجمات التي استهدفت بعض دول مصافي النفط في دول الخليج ومنها قطر والبحرين .



أن يكون الحدث فجائيًا ولا يمكن التنبؤ به عند توقيع العقد.



أن يصبح تنفيذ العقد مستحيلًا تقنيًا أو فنيًا، مثل توقف الإنتاج أو إغلاق ممرات الملاحة كمضيق هرمز.

أزمة الإمدادات:



اعتبر الشوبكي أن هذا القرار بمثابة رسالة واضحة بأن الوضع في المنطقة تحول إلى أزمة إمدادات، في وقت تعد فيه قطر واحدة من أهم ثلاثة أعمدة في سوق الغاز المسال في العالم إلى جانب أمريكا وأستراليا.



وأكد أن التوقف سيعيد تسعير المخاطر الجيوسياسية، ويدخل الأسواق في وضع يتجاوز حسابات الأسعار وتكاليف التأمين إلى عجز فعلي في الإمدادات، متوقعًا قفزات جديدة في أسعار الغاز وتحويل مسارات الغاز المسال، وضغوطًا على المخزونات الإستراتيجية، خصوصًا في أوروبا وآسيا.



وأشار الخبير هاشم عقل إلى أن الحدث ليس مجرد توقف إنتاج، بل زلزال في أسواق الطاقة يكشف هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام التوترات الجيوسياسية.



واعتبر إعلان قطر للطاقة حالة القوة القاهرة واحدًا من "أكثر الأحداث دراماتيكية وتأثيرًا في تاريخ صناعة الطاقة العالمية"، مشيرًا إلى أن قطر تصدر نحو 77-82 مليون طن من الغاز المسال سنويًا، ما يمثل نحو 20-25% من الإمدادات العالمية.



يأتي ذلك فيما دخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها الخامس، وسط اضطرابات في أسواق النفط والغاز وبورصات العالم، فيما أعلنت الشركات وقف إنتاج بعض المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية والميثانول والألمنيوم وغيرها، بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في رأس لفان ومسيعيد.





