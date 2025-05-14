الأربعاء 2025-05-14 12:57 م
 

ماذا طلب ترامب من الشرع .. ؟

ترمب والشرع
ترمب والشرع
 
الأربعاء، 14-05-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال كلمته في القمة الخليجية الأمريكية المنعقدة في الرياض، التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب أصدقائها وشركائها في المنطقة، ومواجهة التهديدات المشتركة التي تعصف بالاستقرار الإقليمي.

وقال ترمب: "نرغب في التوصل إلى صفقة مع إيران، لكن عليها أولًا أن توقف دعمها للإرهاب في المنطقة، وتتخلى عن مساعيها لامتلاك سلاح نووي"، مشددًا على أن "إيران لا يمكن أن تحصل على السلاح النووي تحت أي ظرف".

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 وفي تطور لافت، أعلن ترمب أنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد أن بلاده بصدد بحث تطبيع العلاقات مع سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب من الرئيس السوري أحمد الشرع التعاون مع الولايات المتحدة في جهود منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وأضافت الوكالة أن الرئيس الشرع أبلغ ترمب أن يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز في سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 
gnews

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