ماذا طلب ترامب من الشرع .. ؟

وقال ترمب: "نرغب في التوصل إلى صفقة مع إيران، لكن عليها أولًا أن توقف دعمها للإرهاب في المنطقة، وتتخلى عن مساعيها لامتلاك سلاح نووي"، مشددًا على أن "إيران لا يمكن أن تحصل على السلاح النووي تحت أي ظرف".
ونقلت وكالة "رويترز" عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب من الرئيس السوري أحمد الشرع التعاون مع الولايات المتحدة في جهود منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وأضافت الوكالة أن الرئيس الشرع أبلغ ترمب أن يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز في سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
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