ماذا طلب ترامب من الشرع .. ؟

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال كلمته في القمة الخليجية الأمريكية المنعقدة في الرياض، التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب أصدقائها وشركائها في المنطقة، ومواجهة التهديدات المشتركة التي تعصف بالاستقرار الإقليمي.



وقال ترمب: "نرغب في التوصل إلى صفقة مع إيران، لكن عليها أولًا أن توقف دعمها للإرهاب في المنطقة، وتتخلى عن مساعيها لامتلاك سلاح نووي"، مشددًا على أن "إيران لا يمكن أن تحصل على السلاح النووي تحت أي ظرف".

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