مارك روته: "الناتو" سيعزز وجوده العسكري في بحر البلطيق

الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته عن نية الحلف تعزيز وجوده العسكري في بحر البلطيق.



جاء ذلك وفقا لما نشره روته بحسابه الرسمي على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "ناقشت مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب قضية التحقيق في التخريب المحتمل للكابلات البحرية، وأعربت عن تضامني ودعمي الكاملين. وسوف يعزز (الناتو) من وجوده العسكري في بحر البلطيق".

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وقد صرح روته بذلك أيضا اليوم، فيما قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور إن إستونيا بدأت دوريات بحرية لحماية كابل تحت البحر يمد الكهرباء من فنلندا بعد التخريب المشتبه به لكابل آخر مؤخرا، وتابع: "لقد قررنا إرسال قواتنا البحرية بالقرب من إستلينك للدفاع عن وتأمين اتصالنا بالطاقة مع فنلندا".



وكان كابل الغواصة "إستلينك-2" قد تم فصله عن الشبكة يوم الأربعاء الماضي، بعد أكثر من شهر بقليل من قطع كابلين للاتصالات في المياه الإقليمية السويدية في بحر البلطيق.