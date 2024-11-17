 
الأحد 2024-11-17 01:49 م
 

ماسك: أوروبا تحتضر

ا
أرشيفية
الأحد، 17-11-2024 12:09 م

الوكيل الإخباري- حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" من خطر "انقراض" سكان أوروبا.

جاء ذلك في تعليق ماسك على منشور لفت إلى انخفاض معدلات المواليد في دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ معدل الخصوبة في إسبانيا 1.16 وفي إيطاليا 1.24  وفي بولندا 1.29. وفي ألمانيا 1.46 وفي وفرنسا 1.79.

اضافة اعلان


وكتب ماسك: "أوروبا تموت".

وسبق أن حذر ماسك من أن العديد من الدول يمكن أن تختفي إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لتحسين الوضع الديموغرافي.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي الأسد يلتقي وزير الدفاع الإيراني في دمشق

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية بسبب الظروف الأمنية .. قرار أردني بشأن مركبات المسافرين

أرشيفية

عربي ودولي غارات روسية مكثفة تستهدف مواقع للطاقة في أوكرانيا

H

عربي ودولي روسيا تقلص استيراد الملابس من تركيا

أعمال منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2016 - أرشيفية

أخبار محلية برعاية ملكية .. انطلاق منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأربعاء

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان تعقد ورشة عمل حول المهن الخطرة والأمراض المهنية في قطاع المستشفيات

وزارة الخارجية

أخبار محلية الخارجية تدين قصف الاحتلال لمخيم الشاطئ وبيت لاهيا

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 6.1 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية تشرين الأول الماضي



 


الأكثر مشاهدة