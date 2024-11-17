ماسك: أوروبا تحتضر

جاء ذلك في تعليق ماسك على منشور لفت إلى انخفاض معدلات المواليد في دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ معدل الخصوبة في إسبانيا 1.16 وفي إيطاليا 1.24 وفي بولندا 1.29. وفي ألمانيا 1.46 وفي وفرنسا 1.79.
وكتب ماسك: "أوروبا تموت".
وسبق أن حذر ماسك من أن العديد من الدول يمكن أن تختفي إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لتحسين الوضع الديموغرافي.
-
أخبار متعلقة
-
الأسد يلتقي وزير الدفاع الإيراني في دمشق
-
غارات روسية مكثفة تستهدف مواقع للطاقة في أوكرانيا
-
روسيا تقلص استيراد الملابس من تركيا
-
موقع: سيدة البرازيل الأولى تهين إيلون ماسك
-
عراقجي يعلق على الاتهامات بالتخطيط لاغتيال ترامب
-
الرئاسة المصرية: السيسي يشارك في قمة العشرين للمرة الرابعة
-
ترودو يدعو إلى التعاون لإنهاء النزاع في أوكرانيا
-
غارات لم تهدأ .. إسرائيل تنذر ضاحية بيروت وتقصفها