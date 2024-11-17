جاء ذلك في تعليق ماسك على منشور لفت إلى انخفاض معدلات المواليد في دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ معدل الخصوبة في إسبانيا 1.16 وفي إيطاليا 1.24 وفي بولندا 1.29. وفي ألمانيا 1.46 وفي وفرنسا 1.79.
وكتب ماسك: "أوروبا تموت".
وسبق أن حذر ماسك من أن العديد من الدول يمكن أن تختفي إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لتحسين الوضع الديموغرافي.
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي يعلق على قصف روسي ضخم استهدف أراضي أوكرانيا
-
رئيس أبخازيا يصف أحداث 15 نوفمبر بمحاولة الانقلاب
-
رويترز: غارة إسرائيلية تنال من مسؤول الإعلام في حزب الله
-
الهند تختبر بنجاح صاروخا فرط صوتي
-
هجمات روسية تهز أوكرانيا وبولندا تستنفر
-
بيسكوف ينفي وجود تحضير حتى الآن لمحادثة بين بوتين وترامب
-
رئيس الصين يحذر واشنطن من "تجاوز الخط الأحمر" في دعم تايوان
-
الأسد يلتقي وزير الدفاع الإيراني في دمشق