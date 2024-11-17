الوكيل الإخباري- حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" من خطر "انقراض" سكان أوروبا.



جاء ذلك في تعليق ماسك على منشور لفت إلى انخفاض معدلات المواليد في دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ معدل الخصوبة في إسبانيا 1.16 وفي إيطاليا 1.24 وفي بولندا 1.29. وفي ألمانيا 1.46 وفي وفرنسا 1.79.

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وكتب ماسك: "أوروبا تموت".



وسبق أن حذر ماسك من أن العديد من الدول يمكن أن تختفي إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لتحسين الوضع الديموغرافي.