ماسك: لو لم يفز ترامب في الانتخابات الرئاسية لضاعت الحضارة

وكتب ماسك: "لو لم يفز دونالد ترامب بهذه الانتخابات، لضاعت الحضارة".
وفاز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في 5 نوفمبر 2024، الذي شغل منصب رئيس الدولة في الفترة 2017-2021. ومن المقرر أن يستلم مهامه رسميا في 20 يناير.
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