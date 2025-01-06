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ماسك: لو لم يفز ترامب في الانتخابات الرئاسية لضاعت الحضارة

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إيلون ماسك
الإثنين، 06-01-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري- اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه لو لم يفز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لضاعت الحضارة.

وكتب ماسك: "لو لم يفز دونالد ترامب بهذه الانتخابات، لضاعت الحضارة".

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وفاز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في 5 نوفمبر 2024، الذي شغل منصب رئيس الدولة في الفترة 2017-2021. ومن المقرر أن يستلم مهامه رسميا في 20 يناير.

 

RT

 
gnews

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