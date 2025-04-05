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ماسك يأمل بإقامة منطقة تجارة حرة بين أوروبا وأميركا الشمالية

الملياردير الأميركي إيلون ماسك
الملياردير الأميركي إيلون ماسك
 
السبت، 05-04-2025 10:34 م
الوكيل الإخباري-   أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، العضو في إدارة دونالد ترامب، السبت عن أمله بالمضيّ قدما نحو إقامة "منطقة تجارة حرة" بين أوروبا وأميركا الشمالية مع "صفر رسوم جمركية"، وذلك خلال مؤتمر لحزب الرابطة الإيطالي المناهض للمهاجرين في فلورنسا.اضافة اعلان


وقال ماسك في مداخلة عبر الفيديو، ردا على زعيم الحزب اليميني ماتيو سالفيني الذي يشغل منصب نائب رئيسة الحكومة الإيطالية، إن أوروبا والولايات المتحدة يجب أن تمضيا قدما نحو وضعية "صفر رسوم جمركية وعمليا إقامة منطقة تجارة حرة بين أوروبا وأميركا الشمالية".

وتابع الملياردير "آمل بأن تتمكن الولايات المتحدة وأوروبا من إقامة شراكة وثيقة للغاية".

وتأتي تصريحات ماسك بعد ثلاثة أيام على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ينص على فرض رسوم إضافية بنسبة 20% على البضائع التي يصدّرها الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وقال إيلون ماسك إنه يؤيد "تعزيز حرية التنقل بين أوروبا وأميركا الشمالية"، ولفت إلى أن "من يريد العمل في أوروبا أو في الولايات المتحدة يجب برأيي أن يكون قادرا على ذلك"، مشيرا إلى أنه "قدّم نصيحة بهذا الصدد للرئيس ترامب".
 
gnews

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