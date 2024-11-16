ماسك يتوعد بـ"تدمير" من اتهمه بالتواصل مع روسيا

الوكيل الإخباري- قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إنه سيجد و"يدمر" أولئك الذين وجهوا اتهامات باتصالاته المزعومة مع روسيا.



وكتب ماسك: "سأكتشف من الذي يوجه هذه الاتهامات وسأدمرهم... إنهم (شاهين وريد) مجرد دمى لا أكثر. لكن المهم من كتب كل ذلك بالفعل وجعل هؤلاء الأغبياء يوقعون؟".



وكانت وكالة رويترز قد ذكرت، أن عضو لجنة العلاقات الخارجية جين شاهين ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جاك ريد، طلبا من المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند والمفتش العام للبنتاغون، التحقيق في التأثير المحتمل لاتصالات ماسك المزعومة مع روسيا ومع الرئيس فلاديمير بوتين، على مشاركة SpaceX في العقود الحكومية.

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وتنبع المخاوف من تقارير عن محادثات مزعومة بين ماسك ومسؤولين روس وزعمت صحيفة وول ستريت جورنال بأنها جرت في أكتوبر. واقترح عضوا مجلس الشيوخ النظر في إمكانية استبعاد ماسك من المشاركة في المشتريات الحكومية إذا تم التأكد من انتهاك القواعد.