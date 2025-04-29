ماسك يحدد المشكلة الرئيسية التي ستواجه الصين في المستقبل

وكتب ماسك على "إكس": "يُعتبر الانهيار السكاني أكبر مشكلة المدى الطويل. فهو يؤثر على كل دول العالم تقريبا".
وسبق أن لفت ماسك الانتباه إلى موضوع المشاكل الديموغرافية في عدة مناسبات. وأشار على وجه الخصوص إلى أن العديد من البلدان قد تختفي من الوجود إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لتحسين الوضع الديموغرافي.
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