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ماسك يدعو إلى التحقق من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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أرشيفية
السبت، 01-03-2025 09:20 ص

الوكيل الإخباري- دعا رئيس وزارة تحسين كفاءة الحكومة الأمريكية إيلون ماسك أمس الجمعة، الى التحقق لزاماً من تخصيص المساعدات العسكرية لأوكرانيا، عقب مشادة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض.

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وقال ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": "حان الوقت لمعرفة ما الذي حدث بالفعل لمئات المليارات من الدولارات التي تم تحويلها إلى أوكرانيا".


وتعقيبا على منشور لأحد مستخدمي المنصة الذي اقترح أن تقوم DOGE بمراجعة المساعدات التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا، قال ماسك: "سيكون ذلك مثيرا للاهتمام".

 

RT

 
gnews

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