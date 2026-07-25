ماسك يعلن أنه أصبح مليارديرا سابقا

الوكيل الإخباري- أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه أصبح الآن "مليارديراً سابقاً"، في إشارة إلى تراجع صافي ثروته عن مستوى التريليون دولار الذي كان قد بلغه لفترة وجيزة.

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