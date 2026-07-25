ماسك يعلن أنه أصبح مليارديرا سابقا

وكانت مجلة "فوربس" قد أعلنت في 30 يونيو أن صافي ثروة ماسك تجاوز حاجز التريليون دولار، ليصبح بذلك أول شخص في العالم يصل إلى هذا المستوى من الثروة. إلا أن بيانات مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات أظهرت أن ثروته تراجعت في اليوم التالي إلى نحو 982 مليار دولار، ولم تتمكن لاحقا من العودة إلى مستوى التريليون دولار وفق المؤشر.
وبحسب أحدث بيانات المؤشر، تقدر ثروة ماسك حاليا بنحو 719 مليار دولار، مع استمرار تأثرها بتقلبات تقييم شركاته، وعلى رأسها شركة السيارات الكهربائية "تسلا" وشركة استكشاف الفضاء "سبيس إكس".
-
أخبار متعلقة
-
الحرس الثوري الإيراني يعلن قائمة بخسائر الجيش الأمريكي خلال 15 يوما
-
مسؤول إيراني: لن نسمح بفرض هيمنة أمريكية على هرمز
-
أكسيوس: ترامب يوجه بوقف الضربات الأميركية الجديدة على إيران لإفساح المجال للدبلوماسية
-
الدفاع الجوي العراقي يعترض مسيرة بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل
-
استنفار لجيش الاحتلال جنوبي الخليل بعد الاستيلاء على سلاح مستوطن
-
سوريا.. الشرع يقدم التعازي بضحايا حادث طريق دمشق - ديرالزور
-
الجيش السوداني يسيطر على أم سيالة إثر معارك مع قوات الدعم السريع
-
إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب الحرائق في إسبانيا وفرنسا