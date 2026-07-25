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ماسك يعلن أنه أصبح مليارديرا سابقا

ماسك يعلن أنه أصبح مليارديرا سابقا
ارشيفية
 
السبت، 25-07-2026 08:08 م

الوكيل الإخباري-   أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه أصبح الآن "مليارديراً سابقاً"، في إشارة إلى تراجع صافي ثروته عن مستوى التريليون دولار الذي كان قد بلغه لفترة وجيزة.

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وكتب ماسك عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي " إكس" تعليقا مقتضبا قال فيه إنه "ملياردير سابق"، وذلك بعد انخفاض تقديرات ثروته وفق مؤشرات متابعة ثروات الأثرياء عالمياً.

وكانت مجلة "فوربس" قد أعلنت في 30 يونيو أن صافي ثروة ماسك تجاوز حاجز التريليون دولار، ليصبح بذلك أول شخص في العالم يصل إلى هذا المستوى من الثروة. إلا أن بيانات مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات أظهرت أن ثروته تراجعت في اليوم التالي إلى نحو 982 مليار دولار، ولم تتمكن لاحقا من العودة إلى مستوى التريليون دولار وفق المؤشر.

وبحسب أحدث بيانات المؤشر، تقدر ثروة ماسك حاليا بنحو 719 مليار دولار، مع استمرار تأثرها بتقلبات تقييم شركاته، وعلى رأسها شركة السيارات الكهربائية "تسلا" وشركة استكشاف الفضاء "سبيس إكس".

 
 


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