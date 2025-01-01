ماسك يقضي ليلة رأس السنة في فيلا ترامب في مارالاغو

وفي مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي X، والذي علق عليه ماسك بنفسه، ظهر رجل الأعمال وهو يرقص مع ترامب.
وقام أحد المستخدمين بوضع تعليق على الفيديو بالقول إن السنوات الأربع المقبلة ستكون "لا تنسى".
ورد إيلون ماسك على التعليق بالقول: "الأوقات الطيبة ستأتي لاحقا".
وفي مقطع فيديو آخر، نال الرد كذلك من جانب رجل الأعمال، ظهرت في مارالاغو ماي ماسك، والدة إيلون ماسك، مع ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب.
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