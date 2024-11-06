 
الأربعاء 2024-11-06 11:29 ص
 

ماسك ينتقد آلات التصويت الخاصة بالانتخابات مشككا بفعاليتها

ماسك
إيلون ماسك
الأربعاء، 06-11-2024 09:53 ص

الوكيل الإخباري- رأى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن آلات التصويت المستخدمة في الولايات المتحدة "غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها".

وأوضح ماسك عبر تدوينة في حسابه على منصة "X"، في رده على أنباء عن تعطل بعض آلات التصويت في ولاية بنسلفانيا، أن "آلات التصويت لا يمكن الاعتماد عليها بشكل رهيب".

اضافة اعلان


وفي وقت سابق ذكرت شبكة "سي إن إن"، أنه تم تمديد ساعات الاقتراع في مقاطعة كامبريا في ولاية بنسلفانيا، بسبب خلل في أنظمة البرمجة بآلات التصويت، أدى إلى تعطيل قدرة الناخبين على مسح بطاقات الاقتراع الخاصة بهم.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

المنتخب الوطني لتحدي اللياقة

أخبار محلية المنتخب الوطني لتحدي اللياقة بالمركز الأول في بطولة العالم

بن غفير وسموتريتش

عربي ودولي بن غفير وسموتريتش يحتفلان بفوز ترامب

نتنياهو وترامب

عربي ودولي أول تعليق من نتنياهو على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

ليرة ذهب انجليزية

اقتصاد محلي مع هبوط الذهب في الأردن.. هكذا بلغ سعر الليرة

ا

أخبار محلية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تصدر تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة

ا

عربي ودولي ماسك يكشف عن رقم قياسي لاستخدام منصة "إكس"

قصف على غزة

فلسطين استشهاد أم وأطفالها الثلاثة في قصف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا

ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية



 


الأكثر مشاهدة