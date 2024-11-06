ماسك ينتقد آلات التصويت الخاصة بالانتخابات مشككا بفعاليتها

الوكيل الإخباري- رأى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن آلات التصويت المستخدمة في الولايات المتحدة "غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها".



وأوضح ماسك عبر تدوينة في حسابه على منصة "X"، في رده على أنباء عن تعطل بعض آلات التصويت في ولاية بنسلفانيا، أن "آلات التصويت لا يمكن الاعتماد عليها بشكل رهيب".

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وفي وقت سابق ذكرت شبكة "سي إن إن"، أنه تم تمديد ساعات الاقتراع في مقاطعة كامبريا في ولاية بنسلفانيا، بسبب خلل في أنظمة البرمجة بآلات التصويت، أدى إلى تعطيل قدرة الناخبين على مسح بطاقات الاقتراع الخاصة بهم.