ماسك يوجه نصيحة للمصدومين بفوز ترامب

وكتب ماسك في منشور عبر حسابه في منصة "X": " لكل شخص سواء في أمريكا أو في بلدان أخرى، يجد هذه النتيجة صادمة، فعليه أن يعيد النظر في مصادر معلوماته.. كان هذا الاتجاه واضحا وجليا (فوز ترامب) على مدار أشهر، لكن كل وسائل الإعلام الرئيسية التقليدية تقريبا دفعت وروجت لحقيقة وواقع زائف تماما.. لقد كذبوا عليكم".
وأصبح ماسك نشطا سياسيا بشكل متزايد على مر السنين، ويعلق بانتظام على قضايا السياسة الأمريكية على شبكته الاجتماعية "X".
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