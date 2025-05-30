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ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي عمان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 
الجمعة، 30-05-2025 10:48 ص
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي"، معددا بعض الشروط من أجل القيام بذلك.اضافة اعلان


وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة، أنه على الأوروبيين تشديد الموقف الجماعي حيال إسرائيل في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة في قطاع غزة، وفق ما نقلت قناة فرانس 24 الفرنسية.

ويخوض ماكرون مسارا دبلوماسيا معقدا نحو هذا الاعتراف، في وقت تستعد فيه فرنسا والسعودية لاستضافة مؤتمر أممي من 17 إلى 20 حزيران، يهدف إلى رسم معالم خارطة طريق لإنشاء دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل".

بترا
 
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