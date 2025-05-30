ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي عمان

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة، أنه على الأوروبيين تشديد الموقف الجماعي حيال إسرائيل في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة في قطاع غزة، وفق ما نقلت قناة فرانس 24 الفرنسية.
ويخوض ماكرون مسارا دبلوماسيا معقدا نحو هذا الاعتراف، في وقت تستعد فيه فرنسا والسعودية لاستضافة مؤتمر أممي من 17 إلى 20 حزيران، يهدف إلى رسم معالم خارطة طريق لإنشاء دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل".
بترا
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