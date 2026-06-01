الإثنين 2026-06-01 11:05 ص

ماكرون: البحرية الفرنسية اعتلت ناقلة نفط مرتبطة بروسيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 
الوكيل الإخباري-   كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس أن البحرية الفرنسية اعتلت أمس الأحد ناقلة نفط خاضعة لعقوبات دولية قادمة من روسيا وتحمل اسم (تاجور).


وأضاف "جرت هذه العملية في المحيط الأطلسي، في أعالي البحار، بدعم من عدة شركاء، بما في ذلك المملكة المتحدة، في امتثال صارم لقانون البحار".

وتابع "من غير المقبول أن تتحايل السفن على العقوبات الدولية، وتنتهك قانون البحار، وتمول الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات".
 
 


