ماكرون: الرغبة في تغيير النظام في إيران بالقوة ستكون خطأ استراتيجيا

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، إنّ الرغبة في تغيير النظام في إيران بالقوة ستكون "خطأ استراتيجيا". اضافة اعلان





ودعا ماكرون، في قمة زعماء مجموعة السبع في جبال روكي الكندية، إلى وقف الضربات ضد المدنيين في إيران وإسرائيل، في رابع أيام التصعيد بين البلدين العدوين.



وأضاف: "إذا كان بإمكان الولايات المتحدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنه أمر جيد جيدا"، وذلك بعيد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيغادر الاجتماع مبكرا بسبب تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.