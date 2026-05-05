الثلاثاء 2026-05-05 08:38 ص

ماكرون: الضربات الإيرانية على الإمارات غير مبررة وغير مقبولة

الثلاثاء، 05-05-2026 05:52 ص
الوكيل الإخباري-   أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضربات الإيرانية على الإمارات، ووصفها بأنها "غير مبررة وغير مقبولة"، متعهدا بمواصلة الدعم الفرنسي للحلفاء في المنطقة.اضافة اعلان


وقال ماكرون -في منشور على منصة إكس- "كما فعلت منذ بداية النزاع، ستواصل فرنسا دعم حلفائها في الإمارات وفي المنطقة للدفاع عن أراضيهم".

ودعا الرئيس الفرنسي إلى حل دائم للنزاع القائم من خلال شرطين: إعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة البحرية، والتوصل إلى اتفاق قوي يوفر الضمانات الأمنية اللازمة لدول المنطقة.
 
 


