ماكرون: الضربات الإيرانية على الإمارات غير مبررة وغير مقبولة

05:52 ص

الوكيل الإخباري- أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضربات الإيرانية على الإمارات، ووصفها بأنها "غير مبررة وغير مقبولة"، متعهدا بمواصلة الدعم الفرنسي للحلفاء في المنطقة.





وقال ماكرون -في منشور على منصة إكس- "كما فعلت منذ بداية النزاع، ستواصل فرنسا دعم حلفائها في الإمارات وفي المنطقة للدفاع عن أراضيهم".



ودعا الرئيس الفرنسي إلى حل دائم للنزاع القائم من خلال شرطين: إعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة البحرية، والتوصل إلى اتفاق قوي يوفر الضمانات الأمنية اللازمة لدول المنطقة.





