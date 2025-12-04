ماكرون: القدرة على التعاون مع الصين لإنهاء الحرب في أوكرانيا أمر حاسم

07:35 ص

الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن القدرة على التعاون مع الصين لإنهاء الحرب في أوكرانيا "أمر حاسم"، خلال محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين.





وقال: "علينا مواصلة التحرك لدعم السلام والاستقرار في العالم، وفي أوكرانيا ومختلف مناطق العالم المتضررة من الحروب. إن قدرتنا على العمل معًا أمر حاسم".



وأكد ماكرون أن على فرنسا والصين تجاوز "اختلافاتهما"، إذ قال لشي خلال اجتماعهما: "في بعض الأحيان، تكون هناك اختلافات، لكن من مسؤوليتنا تجاوزها من أجل الصالح العام".



فيما دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، إلى علاقة "أكثر استقرارًا" مع فرنسا، قائلًا إن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا "لمنع أي تدخل" و"جعل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وفرنسا أكثر استقرارًا".



والتقى ماكرون وشي في بكين، وسط مساعٍ لتعزيز العلاقات في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتشديد قواعده التجارية.

