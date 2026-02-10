ماكرون: حان الوقت لأوروبا لإيجاد وسيلة اقتراض مشتركة وتحدي الدولار

10:07 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763844 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلات صحفية نشرت الثلاثاء إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي استحداث وسيلة للاقتراض المشترك، من خلال سندات باليورو على سبيل المثال، لأن ذلك سيساعد في تحدي هيمنة الدولار. اضافة اعلان





وقال ماكرون لصحف من بينها لوموند "الاتحاد الأوروبي أقل مديونية مقارنة بالولايات المتحدة والصين. في ظل سباق الاستثمار التكنولوجي، عدم الاستفادة من هذه القدرة على الاقتراض يعد خطأ فادحا".

تم نسخ الرابط





