الثلاثاء 2026-02-10 11:48 ص

ماكرون: حان الوقت لأوروبا لإيجاد وسيلة اقتراض مشتركة وتحدي الدولار

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
 
الثلاثاء، 10-02-2026 10:07 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلات صحفية نشرت الثلاثاء إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي استحداث وسيلة للاقتراض المشترك، من خلال سندات باليورو على سبيل المثال، لأن ذلك سيساعد في تحدي هيمنة الدولار.اضافة اعلان


وقال ماكرون لصحف من بينها لوموند "الاتحاد الأوروبي أقل مديونية مقارنة بالولايات المتحدة والصين. في ظل سباق الاستثمار التكنولوجي، عدم الاستفادة من هذه القدرة على الاقتراض يعد خطأ فادحا".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتراح نيابي لتعديل التعرفة الكهربائية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

شؤون برلمانية اقتراح نيابي لتعديل التعرفة الكهربائية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

تعبيرية

طب وصحة وداعاً للضغط المرتفع.. 6 خطوات قد تغنيك عن زيارة الطبيب

رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

طب وصحة رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

ا

أخبار محلية الأردن يحقق تقدما على مؤشر مدركات الفساد 2025

عبد.. لاي ساعه اضل شابكة اليوم

تكنولوجيا وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"

الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

عربي ودولي الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "الحسين للسرطان" والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي

واتسآب

تكنولوجيا تنبيه هام إلى مستخدمي "واتسآب"!



 






الأكثر مشاهدة