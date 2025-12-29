ماكرون: حلفاء كييف سيجتمعون في باريس مطلع كانون الثاني

وكتب ماكرون على "إكس" بعد محادثة مع نظيرَيه الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سنجمع دول +تحالف الراغبين+ في باريس مطلع كانون الثاني لوضع اللمسات الأخيرة على المساهمات الملموسة لكل منها".
وأضاف ماكرون الذي أجرى أيضا محادثة ثنائية مع زيلينسكي "نحن نحرز تقدما في ما يتعلق بالضمانات الأمنية التي ستكون أساسية لبناء سلام عادل ودائم".
ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع زيلينسكي وترامب الأحد في مقر إقامة الرئيس الأميركي في فلوريدا، حيث أظهر الأخير بعض التفاؤل بشأن التوصل إلى حل قريب للحرب المستمرة منذ شباط/فبراير 2022.
وأقر دونالد ترامب بأن "المفاوضات كانت صعبة للغاية"، مشيرا إلى "إحراز تقدم كبير".
-
أخبار متعلقة
-
الصين تعارض الاعتراف بأرض الصومال وتجدد دعمها لمقديشو
-
الجامعة العربية تدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال
-
الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول تايوان
-
رئيسة المفوضية الأوروبية: يتعين تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا
-
كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق صاروخ كروز بعيد المدى
-
الصين تعلن أنها ستجري مناورات عسكرية حول تايوان هذا الأسبوع
-
فتوى سورية تحذر من رفع الأسعار عند استبدال الليرة القديمة بالجديدة
-
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في "صومالي لاند" سيكون هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة