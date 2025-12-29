الإثنين 2025-12-29 12:31 م

ماكرون: حلفاء كييف سيجتمعون في باريس مطلع كانون الثاني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الإثنين، 29-12-2025 11:16 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، اجتماعا لحلفاء كييف في باريس مطلع كانون الثاني، لمناقشة الضمانات الأمنية التي ستقدّم لأوكرانيا في إطار اتفاق سلام مع روسيا.اضافة اعلان


وكتب ماكرون على "إكس" بعد محادثة مع نظيرَيه الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سنجمع دول +تحالف الراغبين+ في باريس مطلع كانون الثاني لوضع اللمسات الأخيرة على المساهمات الملموسة لكل منها".

وأضاف ماكرون الذي أجرى أيضا محادثة ثنائية مع زيلينسكي "نحن نحرز تقدما في ما يتعلق بالضمانات الأمنية التي ستكون أساسية لبناء سلام عادل ودائم".

ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع زيلينسكي وترامب الأحد في مقر إقامة الرئيس الأميركي في فلوريدا، حيث أظهر الأخير بعض التفاؤل بشأن التوصل إلى حل قريب للحرب المستمرة منذ شباط/فبراير 2022.

وأقر دونالد ترامب بأن "المفاوضات كانت صعبة للغاية"، مشيرا إلى "إحراز تقدم كبير".
 
 


