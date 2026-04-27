الإثنين 2026-04-27 08:54 م

ماكرون: سأتواصل مع السلطات الإيرانية بعد زيارتي إلى أندورا

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الإثنين، 27-04-2026 07:12 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إنه سيتحدث إلى السلطات الإيرانية بعد زيارته التي تستغرق يومين إلى أندورا، مشيرا إلى أنه سيصر على إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف للصحفيين في أندورا: "لقد أنشأنا تحالفا يهدف تحديدا إلى ضمان الأمن وتأمين الوضع وتحقيق الاستقرار وإظهار أن المجتمع الدولي يدعم فتح (مضيق هرمز)، ولذلك آمل بأن نتمكن من إقناع الأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة".

 
 


