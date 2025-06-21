ماكرون: سنسرع المفاوضات بين الأوروبيين وإيران بشأن برنامجها النووي

وخلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، عبّر ماكرون عن قناعته بإمكانية التوصل إلى حل يُنهي الحرب ويجنّب المنطقة مخاطر أكبر.
وكتب الرئيس الفرنسي على منصة "إكس"، "أطالب إيران بألا تمتلك أسلحة نووية أبدًا، ويجب عليها أن تقدّم جميع الضمانات التي تثبت سلمية نواياها".
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