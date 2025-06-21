ماكرون: سنسرع المفاوضات بين الأوروبيين وإيران بشأن برنامجها النووي

04:15 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/735103 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أنه اتفق مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، على تسريع المفاوضات بين القوى الأوروبية وإيران بشأن برنامج طهران النووي. اضافة اعلان





وخلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، عبّر ماكرون عن قناعته بإمكانية التوصل إلى حل يُنهي الحرب ويجنّب المنطقة مخاطر أكبر.



وكتب الرئيس الفرنسي على منصة "إكس"، "أطالب إيران بألا تمتلك أسلحة نووية أبدًا، ويجب عليها أن تقدّم جميع الضمانات التي تثبت سلمية نواياها".