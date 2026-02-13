ماكرون: على أوروبا تحديد قواعدها للتعايش مع روسيا في حال إرساء السلام في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، على أن من المفترض بأوروبا "تحديد قواعدها للتعايش" مع روسيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بغية "الحد من خطر التصعيد".

