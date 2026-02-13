السبت 2026-02-14 01:41 ص

ماكرون: على أوروبا تحديد قواعدها للتعايش مع روسيا في حال إرساء السلام في أوكرانيا

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
 
الجمعة، 13-02-2026 11:52 م

الوكيل الإخباري-   شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، على أن من المفترض بأوروبا "تحديد قواعدها للتعايش" مع روسيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بغية "الحد من خطر التصعيد".

اضافة اعلان


وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "على الأوروبيين البدء بهذا العمل، انطلاقا من تفكيرهم ومصالحهم الخاصة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الكرملين: نتوقع من ترامب بذل جهود لتسوية سلمية في أوكرانيا

عربي ودولي الكرملين يعلن عن مباحثات بشأن أوكرانيا في جنيف في 17 و18 شباط

علم إيران

عربي ودولي الطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش ممكن لكنه "صعب للغاية"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن أنه سيزور فنزويلا من دون تحديد موعد

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: على أوروبا تحديد قواعدها للتعايش مع روسيا في حال إرساء السلام في أوكرانيا

موسى التعمري يسدد الكرة مسجلاً هدف رين الأول في شباك باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

أخبار محلية ولي العهد يشيد بهدف التعمري في الدوري الفرنسي: النشمي ما شاء الله

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يحض زيلينسكي على "التحرك" للتوصل إلى اتفاق مع روسيا

علم العراق.

عربي ودولي العراق: نقل نحو 3000 سجين من تنظيم داعش من سوريا

زين العضايلة تحصد الذهبية في بطولة الأردن للجمباز

أخبار محلية زين العضايلة تحصد الذهبية في بطولة الأردن للجمباز



 






الأكثر مشاهدة