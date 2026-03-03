ماكرون: فرنسا ترسل حاملة طائرات إلى البحر المتوسط

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أنه أمر حاملة الطائرات شارل ديغول وطائراتها وفرقاطاتها المرافقة بالإبحار إلى البحر المتوسط، وذلك في أعقاب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

