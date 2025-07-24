ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر

وقال ماكرون، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "بناءً على التزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
وأضاف: "الحاجة المُلحّة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ السكان المدنيين"، مُجدّدًا دعواته لوقف إطلاق النار الفوري، ووصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح حركة "حماس".
وتابع: "يجب علينا بناء دولة فلسطين، وضمان استمراريتها، وضمان أن قبول نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل يُسهم في أمن الجميع في الشرق الأوسط. لا بديل عن ذلك".
سي ان ان بالعربية
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