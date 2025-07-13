الإثنين 2025-07-14 12:12 ص
 

ماكرون: فرنسا ستفتح حوارا مع الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام أسلحتها النووية

ا
أرشيفية
 
الأحد، 13-07-2025 11:32 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستفتح حوارا مع شركائها الأوروبيين بشأن استخدام أسلحتها النووية من أجل الأمن الأوروبي الجماعي.

وقال ماكرون في خطابه السنوي عشية "العيد الوطني، يوم الباستيل": "من أجل تقييم دور أسلحتنا النووية في الأمن الجماعي بشكل كامل، كلفت وزير دفاعنا بفتح حوار استراتيجي مع شركائنا الأوروبيين المستعدين، وسأعود إلى هذه القضية في نهاية العام لتقييم التقدم المحرز".

وأشار إلى أنه "في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم توقيع اتفاقية بين فرنسا وبريطانيا لتنسيق وسائل الردع النووي المستقلة"، موضحا أنه "بالنسبة لأوروبا، لا يوجد تهديد خطير لا تستطيع الرد عليه".

اضافة اعلان


وأضاف ماكرون: "بعد توقيع الاتفاق في نورثوود، ستجتمع بريطانيا مع ألمانيا خلال أيام قليلة، وسنعقد اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن مع شركائنا الألمان في نهاية أغسطس، حيث سيتم اتخاذ قرارات جديدة".


وتحدث ماكرون عن "تهديد روسي" مزعوم لأوروبا، قائلا: "هناك تهديد روسي مستمر على حدود أوروبا، من القوقاز إلى القطب الشمالي.. إنه تهديد منظّم ومستمر، ويجب أن نكون قادرين على مواجهته، كما أن مستقبلنا الأوروبي محدد بضرورة تنظيم أنفسنا للرد على هذا التهديد من أجل السلام".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية انعقاد أول امتحان محوسب لشهادة المحاسب القانوني الأردني المجاز

من الاشتباكات في السويداء

عربي ودولي ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات السويداء إلى 20 قتيلاً و30 مصاباً

ل

عربي ودولي المرصد السوري: مسلحون من درعا يدفعون بتعزيزات للسويداء

ل

فلسطين "قناة 14" العبرية: مهمة الجيش الإسرائيلي حاليا تدمير بيت حانون بأسرع وقت ممكن

حركة الطيران في المنطقة

عربي ودولي تركيا توقف رحلاتها إلى العراق والأردن .. وايران تعلق على أنباء إغلاق مجالها الجوي

ا

عربي ودولي ماكرون: فرنسا ستفتح حوارا مع الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام أسلحتها النووية

الشاب إبراهيم النجار رحمه الله

نعـي فـاضل جاء من قطر قبل أيام .. لواء عين الباشا يودّع الشاب إبراهيم النجار

مركز مدينة السويداء في جنوب سوريا

عربي ودولي 9 قتلى في اشتباكات بالسويداء السورية



 
 





الأكثر مشاهدة