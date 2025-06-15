ماكرون: فرنسا لم تشارك في أي "عملية دفاع" عن إسرائيل لأنه "لم يطلب منها ذلك"

11:29 م

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الوكيل الإخباري- أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن بلاده لم تشارك في أي "عملية دفاع" عن إسرائيل إزاء الرد العسكري الإيراني لأنه "لم يطلب منها ذلك". اضافة اعلان





وأطلقت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسع النطاق على إيران استهدف أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي؛ وأسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف على "نقطة اللاعودة".



وردّت إيران التي تنفي نيتها تطوير أسلحة نووية، بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، مؤكدة استهداف منشآت عسكرية.