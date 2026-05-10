ماكرون: فرنسا "لم تفكر مطلقا" بنشر سفن حربية في مضيق هرمز

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إن باريس "لم تفكر مطلقا" بنشر سفن حربية في مضيق هرمز، بل القيام بمهمة تأمين للملاحة البحرية "منسّقة مع إيران".

وشدد ماكرون خلال مؤتمر صحفي في نيروبي على تمسكه بهذا الموقف، وذلك بعدما حذّر مسؤول إيراني من رد "حاسم وفوري" على فرنسا وبريطانيا في حال نشرتا سفنا حربية في المضيق، بعد إعلان من لندن وباريس بهذا الشأن.

 
 


