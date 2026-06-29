ماكرون: فرنسا وعُمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من مضيق هرمز

وكتب ماكرون على منصة (إكس) بعد لقائه مع سلطان عُمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه "قررنا التعاون، بالتنسيق مع شركائنا، في إزالة الألغام من المضيق من أجل تأمين الطرق البحرية وضمان حرية المرور دون شروط عبر مضيق هرمز".
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