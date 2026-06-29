ماكرون: فرنسا وعُمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنّ فرنسا وسلطنة عُمان تعملان معا على خفض التصعيد في الشرق الأوسط وستتعاونان مع شركائهما في إزالة الألغام من مضيق هرمز.

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