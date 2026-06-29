الإثنين 2026-06-29 06:37 م

ماكرون: فرنسا وعُمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من مضيق هرمز

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 29-06-2026 06:18 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنّ فرنسا وسلطنة عُمان تعملان معا على خفض التصعيد في الشرق الأوسط وستتعاونان مع شركائهما في إزالة الألغام من مضيق هرمز.

اضافة اعلان


وكتب ماكرون على منصة (إكس) بعد لقائه مع سلطان عُمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه "قررنا التعاون، بالتنسيق مع شركائنا، في إزالة الألغام من المضيق من أجل تأمين الطرق البحرية وضمان حرية المرور دون شروط عبر مضيق هرمز".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

شؤون برلمانية الفايز يلتقي في فرنسا المدير التنفيذي للشركة المنفذة لمشروع الناقل الوطني

ب

كأس العالم "لدي ثأر شخصي معهم".. نجم أستراليا يتوعد منتخب مصر

ل

عربي ودولي ماكرون: فرنسا وعُمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من مضيق هرمز

ب

أخبار محلية سفراء يطلعون على عدد من التجارب السياحية في وادي رم

ب

أخبار محلية مذكرة تفاهم لدعم تمكين المرأة اقتصاديا في إقليم البترا

ل

أخبار محلية وزير الثقافة: مهرجان جرش جزء من تمثلات السردية الأردنية

ل

عربي ودولي الرئيس اللبناني: عازمون على بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى حدودنا الجنوبية

ل

أخبار محلية الصناعة والتجارة: إجراءات استباقية حافظت على استقرار الأسواق



 
 






الأكثر مشاهدة

 