ماكرون: قلق من تهديد استمرار العمليات العسكرية الهدنة في لبنان

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس، "أطالب بتوفير الأمن للمدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل. يجب على حزب الله إلقاء سلاحه. ويجب على إسرائيل احترام السيادة اللبنانية ووقف الحرب".
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في لبنان دخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة (21,00 ت غ) بعد ساعات من إعلانه على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال أيضا إن الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقيان خلال أيام في البيت الأبيض.
