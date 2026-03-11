ماكرون: لا تأكيدات بشأن زرع إيران ألغاما بحرية في مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه "لا يملك أي تأكيد" بشأن زرع إيران ألغاما بحرية في مضيق هرمز، بعدما أفادت تقارير بأن طهران تعمل على تفخيخ الممر المائي المتوقفة حركة الملاحة فيه بشكل شبه كامل جراء الحرب.

وفي اتصال عبر الفيديو مع قادة مجموعة السبع، قال ماكرون "لا أملك أي تأكيد، سواء من الأجهزة الشريكة أو من أجهزة استخباراتنا"، بشأن زرع إيران ألغاما في المضيق.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن إيران تُعرّض نفسها لعواقب عسكرية غير مسبوقة إذا ما زرعت ألغاما في مضيق هرمز، الخاضع فعليا لسيطرتها.



وبُعيد ذلك، أعلن الجيش الأميركي تدميره 16 سفينة إيرانية قال إنها زرعت ألغاما "بالقرب من المضيق".



والأربعاء، اعتبر الرئيس الفرنسي أن الضربات الأميركية-الإسرائيلية "لم تقض تماما" على القدرات العسكرية الإيرانية، داعيا ترامب إلى "توضيح أهدافه النهائية والوتيرة التي يريد أن يمنحها للعمليات".