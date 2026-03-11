الأربعاء 2026-03-11 09:46 م

ماكرون: لا تأكيدات بشأن زرع إيران ألغاما بحرية في مضيق هرمز

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 11-03-2026 08:38 م

الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه "لا يملك أي تأكيد" بشأن زرع إيران ألغاما بحرية في مضيق هرمز، بعدما أفادت تقارير بأن طهران تعمل على تفخيخ الممر المائي المتوقفة حركة الملاحة فيه بشكل شبه كامل جراء الحرب.

اضافة اعلان


وفي اتصال عبر الفيديو مع قادة مجموعة السبع، قال ماكرون "لا أملك أي تأكيد، سواء من الأجهزة الشريكة أو من أجهزة استخباراتنا"، بشأن زرع إيران ألغاما في المضيق.


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن إيران تُعرّض نفسها لعواقب عسكرية غير مسبوقة إذا ما زرعت ألغاما في مضيق هرمز، الخاضع فعليا لسيطرتها.


وبُعيد ذلك، أعلن الجيش الأميركي تدميره 16 سفينة إيرانية قال إنها زرعت ألغاما "بالقرب من المضيق".


والأربعاء، اعتبر الرئيس الفرنسي أن الضربات الأميركية-الإسرائيلية "لم تقض تماما" على القدرات العسكرية الإيرانية، داعيا ترامب إلى "توضيح أهدافه النهائية والوتيرة التي يريد أن يمنحها للعمليات".


وقال ماكرون "لقد لحقت أضرار جسيمة بقدرات إيران العسكرية البالستية (لكن طهران) تواصل مهاجمة العديد من الدول في المنطقة، وبالتالي فإن (الضربات) لم تقضِ تماما على قدراتها".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي البنزين في الولايات المتحدة يتجاوز 3.50 دولار للغالون مع استمرار حرب إيران

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

عربي ودولي 634 قتيلا وأكثر من 800 ألف نازح في لبنان منذ بداية الحرب

العيسوي يلتقي وفدا من منتدى حلاوة الثقافي وجمعية وادي ازقيق السياحية

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفدا من منتدى حلاوة الثقافي وجمعية وادي ازقيق السياحية

ل

عربي ودولي الدفاع الكويتية: رصد وإسقاط 8 طائرات مسيّرة معادية

ب

أخبار محلية وزيرة التنمية تبحث مع مسؤولين دوليين تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية

ب

عربي ودولي ماكرون: لا تأكيدات بشأن زرع إيران ألغاما بحرية في مضيق هرمز

ا

عربي ودولي دول تعرب عن قلقها إزاء الأعمال العدائية الإسرائيلية في لبنان

ب

الطقس الأرصاد تطلق تحذيرا للأردنيين



 






الأكثر مشاهدة