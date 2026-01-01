ماكرون متمسك بالبقاء رئيسا لفرنسا حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يعد بمواصلة العمل في منصبه حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته، وذلك على خلفية حالة عدم الاستقرار السياسي وتعاقب تغيير عدة حكومات بفترة وجيزة



وأضاف ماكرون في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة للأمة، والذي تم بثه على قناة BFMTV التلفزيونية: "سأواصل العمل في منصبي حتى اللحظة الأخيرة، وسأسعى يوميا لإنجاز المهمة التي أوكلتموها إليّ".



وصرح ماكرون بأنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2027 بأكبر قدر ممكن من السلمية ودون أي تدخل أجنبي.

وأدت الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا عام 2024 إلى أزمة سياسية وتغييرات حكومية متكررة. وقد طالب ممثلو مختلف القوى السياسية ماكرون مرات عديدة بالاستقالة.



في أكتوبر الماضي، أظهرت استطلاعات رأي عديدة أجرتها وسائل إعلام فرنسية أن غالبية المواطنين يؤيدون استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون في أعقاب استقالة رئيس الوزراء الخامس سيباستيان ليكورنو.



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2027. أما ماكرون، الذي شغل المنصب مرتين، فقد استنفد إمكانية الترشح لإعادة انتخابه.