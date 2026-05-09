ماكرون والسيسي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأوضاع في لبنان

السبت، 09-05-2026 08:30 م

الوكيل الإخباري-   التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في الإسكندرية السبت، على هامش افتتاح حرم جديد تابع لجامعة سنغور الفرانكوفونية، وذلك في مستهل جولة يجريها ماكرون في إفريقيا.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأنّ الرئيسين ناقشا "تطورات القضايا الإقليمية".


وتطرّقا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الأوضاع في لبنان.

 
 


